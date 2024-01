Mercato - OM : Dernier détail réglé pour ce transfert à 8M€

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana, l’OM a officialisé mardi le transfert d’Ulisses Garcia, en provenance des Young Boys de Berne. Mais une troisième recrue va très bientôt elle aussi s’engager avec le club marseillais. En effet, Faris Moumbagna a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi.

Le mercato est en train de s’accélérer à Marseille. Jusqu’à ce mardi, un seul nouveau joueur avait posé ses valises dans la cité phocéenne : Jean Onana. Dans la journée, l’OM a officialisé l’arrivée de sa deuxième recrue de l’hiver, Ulisses Garcia, une opération estimée à 3M€.

Mercato - OM : Benatia boucle un transfert à 23M€ https://t.co/VUvZ1OS1xa pic.twitter.com/mBaje4sZwN — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Moumbagna arrive à l’OM

Mais l’OM va très bientôt annoncer sa troisième recrue de ce mercato hivernal. En effet, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le FK Bodø/Glimt pour le transfert de Faris Moumbagna. L’OM a dépensé 8M€ afin de s’attacher les services de l’attaquant de 23 ans.

Visite médicale réussie pour Moumbagna

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Faris Moumbagna a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi en Côte d’Ivoire, lui qui participe actuellement à la CAN avec le Cameroun. L’international camerounais (3 sélections) va s’engager pour quatre ans et demi avec l’OM, il ne manque plus que l'officialisation de son transfert.