Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à snober Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision quant à son avenir, le Real Madrid de son côté pourrait définitivement mettre ce dossier de côté. Les Merengue auraient décidé de faire passer la piste menant à l’attaquant du PSG au second plan, afin de se focaliser sur Erling Haaland.

S’il n’a pas remplacé Karim Benzema l’été dernier, le Real Madrid va très certainement chercher à s’attacher les services d’un nouvel attaquant lors du prochain mercato estival. Endrick va arriver en provenance de Palmeiras, mais le Brésilien, qui fêtera ses 18 ans en juillet, est encore jeune et aura besoin de temps. Dans cette optique, la Casa Blanca est forcément annoncée sur la piste de Kylian Mbappé qui arrive au terme de son contrat avec le PSG.

Le Real Madrid battu par le PSG pour Mbappé

Mais comme indiqué par Caught Offside , le Real Madrid aura du mal à s’aligner sur l’offre du club de la capitale. Le PSG serait prêt à proposer un salaire de 100M€ par an à Kylian Mbappé, alors que la proposition des Merengue s’élève à 30M€. La décision du capitaine de l’équipe de France se fait toujours attendre et le Real Madrid commencerait à revoir ses plans. D’après la Cadena SER , Kylian Mbappé n’est désormais plus la priorité du côté de la capitale espagnole.

Haaland plutôt que Mbappé ?