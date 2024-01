Mercato - PSG : Paris met un coup de pression à Mbappé

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a déjà reçu une offre de prolongation de la part du PSG pour étendre son bail. Mais les dirigeants parisiens ne veulent pas revivre le scénario d’il y a deux ans, lorsque le feuilleton ne s’était arrêté qu’en mai. En ce sens, le club de la capitale veut connaître sa décision au plus vite.

« Mbappé a une proposition entre les mains du PSG . » Dans Rothen s’enflamme sur RMC , le journaliste Fabrice Hawkins a fait quelques révélations concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Ce dernier a d'ores et déjà une offre pour prolonger son contrat avec le PSG, qui prend fin en juin 2024.

« C’est supérieur à ce qu’offre le Real Madrid »

« Peu d’éléments ont filtré mais les chiffres ne sont pas éloignés de ce que gagne actuellement l’attaquant. C’est supérieur à ce qu’offre le Real Madrid, qui veut toujours recruter Mbappé. Paris a envie de prolonger Mbappé », a ajouté Fabrice Hawkins.

« Le PSG veut savoir le plus vite possible la décision de Mbappé »