Mercato - OM : Benatia active deux pistes mystérieuses

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à poursuivre son recrutement, l'OM cherche toujours un latéral gauche sur le mercato d'hiver, malgré l'arrivée d'Ulisses Garcia. Le départ de Renan Lodi pousse en effet les Marseillais à se mettre en quête d'un second joueur à ce poste. D'ailleurs, c'est bien l'objectif principal de Pablo Longoria et Medhi Benatia qui s'activent dans tous les sens pour enfin trouver le bon joueur.

Après Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, l'OM espère bien poursuivre son mercato avec le recrutement d'un latéral gauche. Et pour cause, le départ de Renan Lodi, qui s'est engagé avec Al-Hilal, pousse le club phocéen à recruter un autre latéral gauche afin de concurrencer Ulisses Garcia. C'est désormais la priorité du duo Pablo Longoria - Medhi Benatia qui rencontre toutefois de sérieuses difficultés dans ce dossier.

Mercato - OM : Transfert à 8M€, il révèle un problème https://t.co/11qkAsfWMl pic.twitter.com/oIFkxxxALH — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

L'OM en pleine galère pour son latéral gauche

En effet, ces dernières semaines, l'OM a multiplié les pistes en vain. Ainsi, David Jurasek, un temps annoncé à Marseille, devrait être prêté par Benfica à Hoffenheim afin de terminé la saison. Autre piste suivie par le club phocéen, celle menant à Josh Doig. Mais le latéral écossais de l'Hellas Vérone va finalement rejoindre Sassuolo où il devrait s'engager pour 6M€. Par conséquent, l'OM fait toujours d'Adrien Truffert sa priorité, mais ce dossier aussi s'annonce plus que compliqué compte tenu des exigences et de la fermeté du Stade Rennais.

Deux pistes activées en plus de Quentin Merlin ?