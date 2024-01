Mercato - PSG : Voilà le futur salaire hallucinant de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours autant déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG semble disposé à mettre le paquet sur le plan financier pour convaincre sa star. Et conformément aux récentes révélations de Daniel Riolo, un journaliste confirme une offre du club parisien comprenant un nouveau salaire de 100M€ par an pour Mbappé.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aura un choix décisif à faire dans les semaines à venir : rempiler avec le club de la capitale, ou bien opter pour un départ libre en fin de saison pour la destination de son choix (Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich…). En attendant, la direction du PSG semble bien décidée à tout mettre en œuvre pour convaincre Mbappé de rester et dégaine des arguments financiers colossaux.

« Ce qui lui propose le PSG, c’est hallucinant »

Ces derniers jours, Daniel Riolo avait révélé une offre de prolongation de contrat colossale de la part du PSG, à hauteur de 100M€ par an : « Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant », expliquait le chroniqueur de RMC Sport. Et cette version a été confirmée par l’un de ses collègues jeudi soir.

« Paris lui propose 400M€ sur quatre ans »