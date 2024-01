Mercato - PSG : Le coup de bluff du Real Madrid avec Mbappé est révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les nombreuses rumeurs qui entourent l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid refuse de communiquer sur ce dossier. Une position qui fait partie d'un plan plus global. Le club espagnol dirigé par Florentino Perez aurait décidé de se montrer relativement discret et se contenter de travailler avec le clan Mbappé dans les coulisses

Le mercato hivernal est en cours, mais un homme agite l'actualité des transferts. Il s'agit de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain. Le joueur de 25 ans serait partagé entre un départ au Real Madrid et une prolongation au PSG. Pour l'heure, Mbappé n'a pas dévoilé sa décision. Le suspense est à son comble dans ce dossier et les journalistes espagnols s'impatientent. L'un d'eux a interrogé Florentino Perez, dimanche soir, sur cette opération.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se prépare à cause de Mbappé https://t.co/KDrqd0srOl pic.twitter.com/oj5iWMgwck — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Le plan du Real Madrid dévoilé

Visiblement agacé, Florentino Perez a refusé de commenter ce dossier. « Ce n’est vraiment pas le jour pour en parler, c’est le jour pour féliciter les joueurs que nous avons, pas ceux des autres équipes » avait lâché le président du Real Madrid. Plus généralement, le club espagnol demeure relativement discret. La formation fait passer le message qu'aucune offre n'a été transmise au joueur tricolore. Evidemment nous ne sommes pas obliger de les croire.

Les négociations existent avec le clan Mbappé