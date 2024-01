PSG : Comment Mbappé est passé du Real Madrid à «faire le ménage» 

Thibault Morlain

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé et cela fait d’ailleurs un petit moment que les Merengue ont un oeil sur l’actuelle star du PSG. Avant même que Mbappé soit celui qu’on connait, le Real Madrid était déjà à ses pieds. Ainsi, dès son plus jeune âge, le Français avait fait un test au sein de la Casa Blanca et il a d’ailleurs dévoilé une anecdote à ce propos.

Cela fait un moment que le Real Madrid est sur les traces de Kylian Mbappé. Avant même 2017 et le transfert de l’international français au PSG, la Casa Blanca avait déjà repéré le prodige français. En effet, fin 2012, Mbappé avait passé des tests au Real Madrid. Au final, il avait par la suite intégré le centre de formation de l’AS Monaco. Mais l’actuel joueur du PSG se souvient très bien de ce moment passé en Espagne, d’autant que le retour sur terre a été assez particulier, notamment à cause de sa mère, Fayza Lamari.

PSG : Le gouvernement Macron confirme le jackpot avec Neymar ! https://t.co/EbbKU5zbM7 pic.twitter.com/1dQL3QxfGD — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

« A cette époque j’avait été invité par le Real Madrid »

Ce jeudi soir, France 2 va diffuser l’émission Envoyé Spécial consacrée à Kylian Mbappé. Dans celle-ci, l’attaquant du PSG s’est confié à Elise Lucet et il a notamment été question de son stage de 3ème. Mbappé a alors raconté une anecdote de comment il est passé du Real Madrid… à faire le ménage dans des salles d’école. « Mon stage de 3ème ? Ma mère m’avait emmené dans ses salles de classe pour faire le ménage. C’était une semaine, mais à cette époque j’avait été invité par le Real Madrid, donc j’avais fait mon stage de 3ème sur 3 jours », explique Mbappé.

« J’avais touché les étoiles, il fallait que je revienne bien sur terre »