JO 2024 : Une réponse donnée à Mbappé

Arnaud De Kanel

Comme Victor Wembanyama et Antoine Dupont, Kylian Mbappé a exprimé son désir de participer aux Jeux Olympiques 2024 malgré plusieurs contraintes. Le capitaine de l'équipe de France veut tout faire pour remporter la médaille d'or devant son public, à Paris, mais il devra d'abord disputer l'Euro quelques jours plus tôt, au sortir d'une saison déjà bien chargée. Pour autant, Didier Deschamps ne s'oppose pas à sa participation à l'épreuve olympique.

Les sportifs français ne veulent pas manquer l'événement sportif du siècle dans l'hexagone, à savoir l'accueil des Jeux Olympiques. Alors qu'il risque d'être épuisé après sa première saison en NBA, Victor Wembanyama veut y participer tandis qu'Antoine Dupont va apprendre une nouvelle discipline pour également être de la partie. De son côté, Kylian Mbappé veut simplement ramener la médaille d'or mais d'ici là, il pourrait se retrouver dans un nouveau club qui pourrait s'y opposer et il s'exposera également à rater le début de saison puisqu'il n'aura pas le temps de prendre de vacances entre l'Euro et les JO. Il peut malgré tout compter sur le soutien de Didier Deschamps.



«S’il en a l’envie et qu’il en a la possibilité»

Le sélectionneur de l'équipe de France met son capitaine à disposition de Thierry Henry pour que ce dernier compose la meilleure équipe possible. « S’il en a l’envie et qu’il en a la possibilité… Évidemment, l’objectif pour nous tous, c’est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l’équipe de France la plus compétitive possible pour le tournoi », a déclaré Didier Deschamps mercredi dernier sur TF1 . Tony Estanguet se réjouit d'avance de la possible présence de Mbappé, mais aussi de celle de Wembanyama.

Estanguet attend Mbappé