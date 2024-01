PSG : Verratti se fait encore clasher après son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendu par le PSG au club qatari d’Al-Arabi l’été dernier pour 50M€, Marco Verratti a donc changé d’air après onze ans passés au Parc des Princes. Mais le milieu de terrain italien continue de multiplier les apparitions dans les grands évènements parisiens, ce qui ne manque pas de faire réagir Daniel Riolo.

Joueur emblématique de l’ère QSI au PSG entre 2012 et 2023, Marco Verratti avait été poussé vers la sortie l’été dernier avec la nomination de Luis Enrique qui ne comptait pas sur lui. Le milieu de terrain italien a donc été vendu à Al-Arabi, au Qatar, pour 50M€. Mais il n’est jamais très loin des prestigieuses soirées parisiennes…

Verratti à la Fashion Week

Mardi soir, Marco Verratti a notamment été aperçu à la Fashion Week, à Paris, au même titre que certains joueurs du PSG comme Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. L’international italien multiplie d’ailleurs les allers-retours entre le Qatar et la capitale français depuis son départ, et Daniel Riolo a ironisé sur le sujet au micro de l’After Foot sur RMC Sport .

« Il a arrêté sa carrière »