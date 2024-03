Transferts - PSG : Mbappé s'en va, ce crack prépare un sale coup

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de cette saison. Pour remplacer numériquement son numéro 7, le club emmené par Luis Enrique penserait à recruter Joshua Zirkzee, actuel pensionnaire de Bologne. Toutefois, le crack néerlandais de 22 ans serait actuellement en pourparlers avec l'AC Milan.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à sept années de règne à Paris. En effet, l'attaquant de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club rouge et bleu librement et gratuitement le 30 juin, soit à l'issue de son engagement. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid.

Le PSG pense à Zirkzee pour oublier Mbappé

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, la direction du PSG a plusieurs cibles en tête, et notamment Joshua Zirkzee. Le crack de 22 ans étant lié à Bologne jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, Joshua Zirkzee se rapprocherait dangereusement de l'AC Milan.

Zirkzee est en contact avec l'AC Milan