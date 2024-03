Mercato : Apres Mbappé, le Real Madrid menace encore le PSG

Benjamin Labrousse

Désormais lorsqu’un prodige se révèle aux yeux du monde, il faudra compter le PSG parmi les clubs rapidement intéressés. Ces derniers mois, un nouveau talent argentin a émergé en la personne de Franco Mastantuono. Évoluant à River Plate, l’ailier né en 2007 plaît au club parisien, mais également au Real Madrid, prêt à jouer un nouveau tour à Paris après le dossier Mbappé.

Le PSG a évolué. Désormais plus concentré sur la construction d’une équipe collective, axée sur l’état d’esprit et la jeunesse, Paris souhaite se positionner sur les plus grands cracks mondiaux. Après une première salve réalisée lors des deux dernières périodes de mercato, le club de la capitale pourrait de nouveau frapper un gros coup en Argentine cette fois-ci…

Départ de Mbappé : Feu vert pour son remplaçant au PSG ? https://t.co/y5IhmYGViP pic.twitter.com/2CkSDK0U8h — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Le PSG lorgne un crack argentin

En effet, TNT Sports révélait dernièrement que le PSG faisait partie des clubs grandement intéressés par Franco Mastantuono. Précoce, l’ailier né en 2007 a connu un début d’année 2024 palpitant en effectuant ses grands débuts avec l’équipe première de River Plate. Cependant, l’espoir des Gallinas attise les convoitises de plusieurs prétendants.

Après Mbappé, le Real Madrid prêt à plomber Paris ?