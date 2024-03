Le PSG lâche 40M€, il annonce du très lourd

Benjamin Labrousse

A l’été 2022, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 40M€ afin de recruter Vitinha. L’habile milieu de terrain portugais a connu une première saison compliquée dans la capitale, mais s’affirme désormais comme l’un des cadres du club parisien sous la houlette de Luis Enrique. D’ailleurs, Paris aurait déjà les capacités de rentabiliser ce joli coup. Explication.

Le PSG a évolué cette saison. Désormais dirigée par Luis Enrique, la formation parisienne ne ressemble en rien à celle de la saison passée. Les départs de plusieurs stars ont permis à certains joueurs de gagner en confiance et en régularité, et cela se ressent notamment dans les performances de Fabian Ruiz, ou encore de Vitinha.

Vitinha s’affirme de plus en plus au PSG

Arrivé à la tête du recrutement du PSG à l’été 2022, Luis Campos avait rapidement lâché 40M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Le Portugais, après un très bon début de saison en 2022-2023, avait peu à peu disparu des radars. Cette saison, le numéro 17 enchaîne les bonnes performances, jusqu’à progressivement devenir l’un des meilleurs joueurs de l’effectif du PSG… Auprès de l’Equipe , un recruteur de Premier League a d’ailleurs lâché une révélation sur la valeur de Vitinha.

«Le PSG va amortir son transfert»