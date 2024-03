PSG : Mbappé débarque à Marseille, Guendouzi lui annonce le projet !

Benjamin Labrousse

Mardi soir, Kylian Mbappé est passé à côté de son match alors que l’équipe de France affrontait le Chili (3-2) au Vélodrome. Sifflé, le capitaine des Bleus est de retour à Marseille avec le PSG cette fois-ci ce dimanche soir. Ancien de l’OM, Mattéo Guendouzi estime que la star parisienne s’attend à de nouveau recevoir un accueil hostile.

C’est un Kylian Mbappé revanchard qui retrouve le PSG ce dimanche soir. Alors que le club parisien se déplace à Marseille afin d’y affronter l’OM en clôture de la 27ème journée de Ligue 1, l’attaquant de 25 ans sort de deux rencontres très compliquées avec l’équipe de France. Habitué des grands rendez-vous, Mbappé va d’ailleurs retrouver le Vélodrome où les Bleus l’ont difficilement emporté face au Chili mardi soir (3-2).

«Je n'ai pas de problème avec les sifflets»

Brassard de capitaine au bras, la star de l’équipe de France a été sifflée par le public du Vélodrome. Si cela était attendu pour Kylian Mbappé, le numéro 7 du PSG s’était préparé à cet accueil hostile en territoire ennemi, comme ce dernier l’avait d’ailleurs prédit au micro de Téléfoot . « Je n'ai pas de problème avec les sifflets. Je ne prends pas ça personnellement, je suis un joueur du PSG. Je ne suis pas en terrain conquis mais je suis toujours autant déterminé pour ce genre de matchs » , déclarait ainsi Kylian Mbappé dimanche dernier.

«Je pense qu’il s’y attendait quand même un peu»