PSG : Mbappé l’annonce, il veut écrire l’histoire à l’OM !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va tourner la page Paris Saint-Germain à l’issue de la saison après sept années passées au club. Néanmoins, avant cela, c’est une nouvelle page des Classiques qu’il compte écrire au Vélodrome ce dimanche face à l’OM comme il l’a confié à Téléfoot.

Kylian Mbappé a joué à 15 reprises face à l’OM. Et à ce jour, en ce dimanche 31 mars, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a jamais perdu face à l’Olympique de Marseille. Que ce soit à domicile ou à l’Orange Vélodrome où il va affronter la bande de Jean-Louis Gasset ce dimanche soir à 21 heures. Le bilan de Kylian Mbappé est le suivant : 13 victoires et 2 matchs nuls.

«Je suis prêt et bien sûr comme d’habitude, je ne vais pas me cacher»

Malgré les sifflets dont il a fait l’objet mardi soir face au Chili avec l’équipe de France, Kylian Mbappé apprécie particulièrement le fait de jouer à l’Orange Vélodrome et ne l’a pas caché pour Téléfoot . « C’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance, c’est la vérité. Un stade où même avec le PSG j’adore jouer. (…) C’est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et bien sûr comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. (…) C’est toujours avec détermination et ambition que j’aborde ce genre de matchs ».

Luis Enrique écarte Mbappé, un ancien du PSG valide https://t.co/NfbY8RcnM3 pic.twitter.com/RMWkp5ZZ4F — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

«On va aller là-bas avec l’ambition d’écrire une nouvelle page des Classiques»