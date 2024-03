Luis Enrique écarte Mbappé, un ancien du PSG valide

Hugo Chirossel

Le PSG étant largement en tête de la Ligue 1 et encore engagé dans toutes les compétitions, Luis Enrique en profite pour faire tourner son effectif et ce même avec Kylian Mbappé. Une gestion validée par l’ancien entraîneur du club de la capitale Luis Fernandez, qui estime que cela permet maintenir tout le monde concerné.

Luis Enrique a maintenu le suspens samedi en conférence de presse, à la veille du Classique contre l’OM. Interrogé sur une potentielle titularisation de Kylian Mbappé, l’entraîneur du PSG a répondu que « tout est possible dans la vie ». Il faut dire que le club de la capitale a d’autres échéances importantes, à commencer par une demi-finale de coupe de France mercredi face à Rennes, avant sa double confrontation contre le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Dans cette optique, Luis Enrique n'hésite pas à remanier son 11 de départ.

PSG : Luis Enrique a pris sa décision pour Dembélé ? https://t.co/N5MYeEwp4j pic.twitter.com/RM8nBul9Pw — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

« Je dois avoir une vision générale de ce qui est le mieux pour l'équipe »

« Je suis conscient de l'importance du Classique pour les supporters et pour le club. Notre objectif est d'aller gagner ce match. Mais en tant que responsable de l'équipe, je dois avoir une vision générale de ce qui est le mieux pour l'équipe. C'est mon travail. Je dois prendre des décisions en pensant à ce que je considère être le mieux pour l'équipe. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Mais on ira à Marseille pour être compétitif », a expliqué Luis Enrique.

« Il est en train de faire le bon parcours avec le Paris Saint-Germain »