PSG : Un cadeau d’adieu avant son départ ? Mbappé vend la mèche !

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé vit ses derniers mois au sein du club parisien. Avant de se diriger vers le Real Madrid, le joueur tricolore aura à cœur de performer sur la scène nationale, mais aussi européenne. Ce dimanche, Mbappé a annoncé la couleur pour cette fin de saison.

Kylian Mbappé n'a plus que trois mois pour rendre son départ du PSG inoubliable. Le meilleure moyen de marquer les esprits est de remporter des trophées. Pour l'heure, le club parisien reste en lice pour remporter toutes les compétitions, notamment la Ligue des champions. Nul doute qu'une performance marquante en C1 le ferait rentrer dans le panthéon du football français.

Les choses sérieuses commencent

Mais avant de s'attaquer au FC Barcelone et à la coupe aux grandes oreilles, Kylian Mbappé a rendez-vous avec l'OM ce dimanche. Une victoire permettrait au PSG de se rapprocher, un peu plus, d'un nouveau titre national. En fin de contrat avec le PSG, Mbappé ne veut surtout pas délaisser la Ligue 1. Le joueur tricolore a à cœur de performer avant de s'envoler pour le Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, le champion du monde 2018 a évoqué ses objectifs.

« J’ai envie d’être acteur de mes prochains mois »