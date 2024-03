PSG : Coup dur pour Luis Enrique, cette recrue va en profiter ?

Alexis Brunet

Depuis quelques matches, Luis Enrique faisait souvent confiance à Bradley Barcola, et il n'hésitait pas à le titulariser malgré son jeune âge. Mais lors de la trêve internationale, le Parisien s'est blessé, et il sera absent pendant plusieurs semaines. Randal Kolo Muani pourrait donc en profiter, lui qui sort d'un bon match avec l'équipe de France.

La trêve internationale a fait beaucoup de mal à certains clubs de Ligue 1. L'OM a par exemple perdu gros, avec les blessures de Jonathan Clauss, ou encore d'Ismaïla Sarr. Au PSG, c'est le jeune Bradley Barcola qui s'est blessé avec l'équipe de France Espoirs. Cela tombe mal pour le club de la capitale, car l'ancien joueur de l'OL s'était fait une place de choix dans le dispositif de Luis Enrique.

Kolo Muani pourrait profiter de l'absence de Barcola

L'absence de Bradley Barcola va donc pousser Luis Enrique à revoir ses plans, et cela dès le Classique de ce dimanche. Le coach du PSG pourrait être tenté d'aligner d'entrée Randal Kolo Muani. L'ancien joueur de Francfort peut très bien évoluer sur le côté gauche de l'attaque parisienne, ou même en pointe, si le technicien espagnol le décide. De plus, Randal Kolo Muani reste sur une bonne performance en amical avec l'équipe de France face au Chili. L'attaquant a inscrit un but avec les Bleus, et il a aussi distillé une passe décisive pour Olivier Giroud. Cette parenthèse en sélection a fait du bien à RKM, lui qui peine à s'imposer au PSG.

Transferts - PSG : La réponse tombe pour ce coup à 200M€ https://t.co/dsJCIROjTa pic.twitter.com/5OldLsn0jy — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Kolo Muani ne fait pas l'unanimité au PSG

Arrivé pour 90M€ l'été dernier, Randal Kolo Muani a du mal à atteindre le même niveau de performance, qui avait bluffé les observateurs lors de son passage à Francfort. Le Parisien semble avoir du mal à encaisser le prix de son transfert, et les hautes exigences des supporters parisiens envers lui. Le choc contre l'OM sera donc l'occasion idéale pour le joueur du PSG de montrer qu'il a le niveau, et que Luis Enrique peut compter sur lui à l'avenir.