Transfert à 90M€ au PSG, le Real Madrid a tout gâché

Jean de Teyssière

Le PSG n'était pas loin de réaliser un énorme coup sur le mercato. Le club de la capitale espérait réussir à recruter les deux pépites brésiliennes du SE Palmeiras : Endrick et Messinho. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, le Real Madrid a réussi à convaincre Palmerais de leur vendre Endrick, ce qui a fait capoter le deal du PSG, qui aurait proposé environ 90M€.

Pour beaucoup de club, l'enjeu est de réussir à trouver un jeune footballeur pétri de talent, afin de le garder le plus longtemps possible, et surtout de ne pas casser sa tirelire pour le recruter. C'est ce que le PSG a tenté de faire en 2022 avec deux jeunes brésiliens, considérés par beaucoup comme de futures stars du football. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour les dirigeants du club de la capitale.

Le PSG a tenté d'offrir 90M€ pour Endrick et Messinho

Dans son podcast Here We Go , le journaliste Fabrizio Romano explique qu'avant qu'Endrick ne signe un deal avec le Real Madrid, le PSG avait approché de très près le club de Palmeiras pour tenter de faire venir le jeune brésilien. D'après le journaliste italien, le PSG avait fait une offre de 90M€ en 2022 à Palmeiras pour s'offrir les services d'Endrick et de Messinho. Une offre refusée par Palmeiras, malgré l'intérêt très prononcé du PSG.

Le Real Madrid a raflé la mise

Le Real Madrid a certainement empêché le PSG de réaliser ce deal. Fabrizio Romano explique que le Real Madrid a eu beaucoup de mal à signer Endrick, notamment à cause de la présence du PSG dans ce dossier. Malgré tout, en décembre 2022, le Real Madrid et Palmeiras se sont mis d'accord autour d'un transfert de 60M€ (35M€ + 25M€ de bonus) pour une arrivée attendue en juillet prochain. Le PSG a certainement manqué une belle affaire.