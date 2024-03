PSG : Mbappé va écœurer l’OM, c’est écrit

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG va affronter l'OM au Vélodrome. Une rencontre très importante pour les deux clubs, et notamment pour Kylian Mbappé. L'attaquant voudra probablement marquer le coup, pour sa dernière rencontre face à Marseille avec le club de la capitale. Pour le moment, le champion du monde n'a jamais perdu sur la pelouse du Vélodrome.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L’attaquant n’a pas annoncé publiquement sa décision, mais il a averti son club. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le champion du monde va prendre la route du Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. Avant cela, le capitaine des Bleus voudra finir son aventure parisienne en beauté.

Mbappé est invaincu au Vélodrome

Avant son départ, Kylian Mbappé aura l'occasion d'affronter une dernière fois l'OM, ce dimanche. Pour le moment, l'attaquant du PSG est invaincu au Vélodrome, que cela soit avec l'AS Monaco, ou bien avec le club de la capitale. Reste à voir si cela se confirmera ce dimanche...

Mbappé peut encore gagner la Ligue des champions, et la Coupe de France

En plus de la Ligue 1, Kylian Mbappé peut encore tout gagner cette saison avec le PSG. Le club de la capitale est encore engagé en demi-finale de Coupe de France et en quart de finale de Ligue des champions. Les Parisiens affronteront, à ces occasions, le Stade Rennais et le FC Barcelone.