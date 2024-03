PSG : Une star va entrer dans la légende, c’est historique

Alexis Brunet

C'est en 2013 que Marquinhos a rejoint le PSG. Depuis cette date, le Brésilien a gravi les échelons, jusqu'à devenir le capitaine du club de la capitale. Prochainement, le défenseur pourrait bien entrer encore un peu plus dans l'histoire de Paris. En effet, il n'est plus qu'à deux matches d'égaler une légende du PSG.

Pendant de très nombreuses années, Thiago Silva a été le capitaine du PSG. Mais en 2020, le Brésilien a quitté le club de la capitale, et il a dû transmettre le brassard. C'est son compatriote Marquinhos qui en a hérité, et il le porte toujours depuis.

Marquinhos va s'offrir un record

L'histoire d'amour entre Marquinhos et le PSG est déjà très longue. Le Brésilien est arrivé en 2013 à Paris en provenance de l'AS Rome, contre un peu plus de 30M€. Parfois critiqué, le défenseur est toujours présent, et il va bientôt s'offrir un record. En effet, Marquinhos n'est plus qu'à trois matches de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale. Pour le moment, c'est Jean-Marc Pilorget qui détient ce titre avec 435 rencontres, contre 433 pour Marquinhos.

Marquinhos est blessé dernièrement

Reste à savoir quand est-ce que Marquinhos s'offrira ce record. S'il dispute tous les prochains matches, cela interviendra lors de PSG-Clermont, à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Mais cela n'est pas certain, car le Brésilien est blessé depuis quelque temps, et il est possible que Luis Enrique le laisse sur le banc face à l'OM ce dimanche, par précaution.