PSG : Le «diamant brut» de Luis Enrique se lâche avant le choc

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG se rend au Vélodrome (20h45) pour le « Classique » face à l’OM. Les hommes de Luis Enrique, larges vainqueurs au match aller (4-0), peuvent conforter leur avance en tête du championnat. Face au rival historique, le « diamant brut » Warren Zaïre-Emery veut frapper fort, et avec la manière.

Le PSG aborde une phase charnière de sa saison. Les Parisiens détiennent actuellement 10 points d’avance sur leur dauphin en Ligue 1 (l’AS Monaco, un match en plus), et sont encore engagés en Coupe de France mais également en Ligue des Champions. Ce dimanche soir, Paris va affronter l’OM au Vélodrome (20h45).

Le PSG tient un diamant brut, Deschamps annonce du lourd ! https://t.co/uFq6Zf0ymR pic.twitter.com/wBhL2GFk5j — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Rencontre décisive pour le PSG

Si beaucoup prédisent d’ores et déjà que le titre de champion de France reviendra assez aisément au PSG, ce match face à l’OM s’avère crucial à bien des égards pour Paris. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient ainsi conforter leur avance en tête de la Ligue 1, mais également préparer les prochaines échéances en engrangeant une belle confiance.

«On a envie de gagner et pas qu’un peu»