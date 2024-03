Il lâche un secret sur son transfert au PSG

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Vitinha a quitté le FC Porto pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il va achever sa deuxième saison à Paris, le milieu de terrain de 24 ans s'est livré sur son adaptation sous les couleurs rouge et bleu. Comme l'a confié Vitinha, Nuno Mendes et Danilo Pereira l'ont aidé à se sentir comme un poisson dans l'eau au PSG.

Très performant sous les couleurs du FC Porto, Vitinha a tapé dans l'œil du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 41,5M€ lors de l'été 2022 pour finaliser son transfert. Un an et demi plus tard, Vitinha ne regrette pas du tout son choix d'avoir signé au PSG.

Vitinha est heureux au PSG

Lors d'un entretien accordé à Maisfutebol , Vitinha a été interrogé sur ses premiers pas au PSG. Et le milieu de terrain portugais de 24 ans a avoué que ses compatriotes l'avaient aidé à s'acclimater au sein du club parisien.

«Nuno Mendes et Danilo a facilité mon adaptation»