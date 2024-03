Un joueur du PSG dans le dur… à cause de sa coupe de cheveux ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier au PSG, Bradley Barcola est l'une des bonnes pioches de Luis Campos. Malgré la concurrence de joueurs plus expérimentés, l'ailier est parvenu à tirer son épingle du jeu cette saison. Mais Daniel Riolo a noté quelques prestations timides de sa part ces derniers jours. Sur RMC, il a livré son explication.

Bradley Barcola est l'une des satisfactions du PSG cette saison. Arrivé sur la pointe des pieds, l'ailier est parvenu à se frayer un chemin vers le onze titulaire de Luis Enrique. Une jolie revanche pour l'ancien joueur de l'OL, dont le niveau avait été remis en question par plusieurs observateurs, notamment par Daniel Riolo.

Riolo n'épargne pas Barcola

« Le responsable, ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique. Parce qu'il pense que c'est un joueur capable de jouer un match de LDC ! Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme tellement c'est un petit agneau. Je ne suis pas sévère ! » avait déclaré le chroniqueur sur RMC . Depuis, les critiques se sont faites de plus en plus rares.

Riolo vise la coupe de cheveux de Barcola