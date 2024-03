Mbappé - PSG : Polémique réglée, la décision est prise !

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs jours, la question de la titularisation de Kylian Mbappé face à l'OM ce dimanche soir se posait. Les cinq matchs de Ligue 1 ayant suivi sa décision de quitter le PSG libre en juin prochain ont vu Luis Enrique se passer de lui. Lors du sixième match, face à Montpellier (6-2), le meilleur buteur de l'histoire du PSG avait joué l'intégralité de la rencontre et inscrit un triplé. Contre l'OM, Luis Enrique a tranché : Mbappé sera titulaire !

Après 180 minutes disputées avec l'équipe de France, neuf points d'avance sur son dauphin brestois, une demi-finale de Coupe de France dans trois jours et un quart de finale de la Ligue des Champions le 10 avril prochain, Luis Enrique n'a pas écarté l'idée de faire tourner son effectif face à l'OM. La présence de Kylian Mbappé, dont s'est souvent passé Luis Enrique ces derniers jours, était donc logiquement incertaine.

Luis Enrique entretien le flou autour de la titularisation de Mbappé

En conférence de presse avant la rencontre, Luis Enrique préférait garder le suspens concernant la titularisation ou non de Kylian Mbappé : « Je suis conscient de l'importance du Classique pour les supporteurs et pour le club. Notre objectif est d'aller gagner ce match. Mais en tant que responsable de l'équipe, je dois avoir une vision générale de ce qui est le mieux pour l'équipe. C'est mon travail. Je dois prendre des décisions en pensant à ce que je considère être le mieux pour l'équipe. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Mais on ira à Marseille pour être compétitif. » De quoi irriter certains observateurs, à l'instar de Daniel Riolo.

Mbappé titulaire... et capitaine !