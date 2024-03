Mercato - OM : Le départ de Gasset est réclamé ! 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Gasset ne voit pas au-delà de cette saison. Le coach de l'OM ne s'est engagé que sur une courte durée, avec l'objectif de qualifier le club pour la prochaine Ligue des champions. Pour l'heure, ses débuts sont plutôt réussis, et certaines voix s'élèvent pour réclamer une prolongation. Mais pour Edouard Cissé, ce ne serait pas une bonne idée. Il s'explique.

L'immense défi de Jean-Louis Gasset. Ce dimanche, le coach de l'OM affronte le PSG dans un match déséquilibré, mais qui pourrait bien rentrer dans l'irréel si le Vélodrome s'enflamme. En cas de victoire, Gasset pourrait entrer dans l'histoire du club et voir sa côte de popularité grimper en flèche, lui qui était arrivé sur la pointe des pieds. Parfois considéré comme trop vieux, le tacticien est parvenu à effacer le scepticisme ambiant et à convaincre l'assemblée à commencer par Edouard Cissé.

Cissé salue les débuts de Gasset

Ancien joueur du PSG et de l'OM, il a salué le bilan de Gasset. « Cinq victoires lors de ses cinq premiers matches et 18 buts. C’est colossal. Il y a eu un petit coup d’arrêt après. Ce qu’il fait, c’est top. Quand il prend l’équipe, tu te demandes pourquoi il accepte. Que va-t-il en faire ? Que va-t-il apporter ? Objectivement, on s’est tous posé la question » a-t-il confié. Mais selon lui, l'OM n'a pas intérêt à prolonger son contrat.

« Je ne veux pas qu’il aille au-delà »