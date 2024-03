Transferts : Un taulier du PSG bientôt avec Pep Guardiola ?

Thomas Bourseau

Vitinha a trouvé une certaine régularité au PSG cette saison et a dernièrement fait savoir en conférence de presse pendant la trêve internationale vouloir donner des maux de tête à son entraîneur Luis Enrique et son sélectionneur au Portugal Roberto Martinez au moment de faire leurs compositions d’équipe. Dans une belle passe sportive, son mercato pourrait s’accélérer. À Manchester City ? Le PSG répondrait cash.

Vitinha a débarqué au PSG en provenance du FC Porto le 30 juin 2022. Il fut la première recrue de l’ère-Luis Campos, qui avait été nommé 20 jours plus tôt conseiller football du Paris Saint-Germain. Après une première saison quelque peu poussive au milieu des stars dont Lionel Messi avait qui il avait eu une friction à l’entraînement selon L’Équipe , Vitinha revit sous Luis Enrique cette saison.

«Vitinha ? Dans des équipes à forte possession comme Manchester City il n'y aurait aucun souci»

De quoi éventuellement penser à une vente dans un grand club étranger et notamment Manchester City où Pep Guardiola semble être en quête d’une recrue au milieu de terrain pour l’été 2024 ? Le joueur qui a coûté 40M€ au PSG s’adapterait parfaitement au club entraîné par Guardiola à en croire un scout d’un grand club anglais. « Ce que l'on constate, c'est que c'est le joueur le plus régulier du PSG cette saison. Techniquement, il a des aptitudes de très haut niveau. On a vu, notamment cette saison, qu'il peut s'adapter à différents systèmes et être utilisé dans plusieurs positions (relayeur, ailier côté gauche) donc, dans une rotation, il est précieux. La question est physique (1, 72 m, 64 kg). Est-ce qu'il est adaptable à tous les Championnats et notamment la Premier League ? Dans des équipes à forte possession, comme Manchester City par exemple, il n'y aurait aucun souci. Par son intelligence et sa technique, il peut s’adapter ».

«La question ne se pose pas parce que Paris ne le vendrait pas»