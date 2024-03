Mercato - PSG : Mbappé va-t-il changer d'avis ?

La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va signer au Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Luis Enrique a affirmé que son protégé pouvait encore changer d'avis. Selon vous, reviendra-t-il sur sa position ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France a décidé de changer d'air après avoir passé sept années à Paris. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il comptait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Mbappé a décidé de quitter le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a trois offres entre les mains pour quitter le PSG. En effet, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool sont les seules écuries à avoir formulé une offre à la star de 25 ans. Selon nos informations, c'est le club merengue qui tient la corde actuellement. En pole position pour recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid va rafler la mise sur ce dossier, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique croit à ce possible revirement.

«J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis»