Mercato : Un international français a bouclé un transfert à l’OM

En 2007, Boudewijn Zenden signait avec l'OM. Si ce transfert a vu le jour, c'est notamment grâce à Djibril Cissé. Arrivé à Marseille un an plus tôt, l'international français avait longuement discuté avec le Néerlandais pour le convaincre de signer. Il y restera jusqu'en 2009. Ce samedi, Zenden a accepté de revenir sur son passage marseillais et a établi un bilan.

Passé par l'OM entre 2007 et 2009, Boudewijn Zenden doit son transfert à Djibril Cissé. Passé par Liverpool comme lui, le Français avait longuement discuté avec le Néerlandais pour lui vanter les qualités du club marseillais. Lors d'un entretien accordé à Eurosport , Zenden est revenu sur le rôle de Cissé dans sa signature à l'OM.

Cissé à l'origine du transfert de Zenden

« Je connaissais Djibril Cissé puisqu'on avait évolué ensemble à Liverpool entre 2005 et 2006. Avant ma signature, il m'avait contacté plusieurs fois pour tenter de me convaincre de venir à l'OM. Au bout d'un moment, j'ai eu un contact avec les dirigeants du club. Je suis donc venu à Marseille avec mon père et mon avocat. On a discuté avec le président (Pape Diouf) et on a trouvé un accord » a déclaré Zenden. Le bilan de son passage marseillais n'est pas fameux.

Zenden fait le bilan