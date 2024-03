Mercato - OM : Problème annoncé avec cette recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé à l'OM l'été dernier dans le cadre d'un échange impliquant Isaak Touré avec le FC Lorient, Bamo Meïté ne parvient pas encore à exprimer tout son potentiel sous ses nouvelles couleurs. Et Adil Rami, ancien défenseur du club phocéen, se confie sur l'international ivoirien et souligne notamment un excès de confiance de la part de Meïté avec l'OM.

Dans les derniers instants du mercato estival 2023, l'OM et le FC Lorient avaient validé in-extremis un échange entre Isaak Touré et Bamo Meïté, qui a donc rallié le club phocéen afin de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais pour l'instant, le défenseur central ivoirien de 22 ans ne parvient pas vraiment à s'imposer comme un élément indiscutable à l'OM.

« Il a encore des excès de confiance »

Interrogé par TNT Sports , Adil Rami a tenté d'expliquer le principal problème de la recrue marseillaise : « J'aime bien Meïté aussi à l'OM, mais il a besoin de progresser, et pour progresser, il a besoin de temps de jeu et d'un leader pour le faire grandir. Il a encore des excès de confiance », indique l'ancien défenseur de l'OM sur Bamo Meïté.

Rami également déçu par Mbemba