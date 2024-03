Mercato : Le PSG obligé de vendre une star, il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2001 et 2003 avant que sa carrière n'explose avec le FC Barcelone, Ronaldinho a été l'une des grandes stars du club de la capitale hors période QSI. Et l'un de ses entraîneurs de l'époque à Paris, Vahid Halilhodžić, livre les coulisses de son départ du Parc des Princes en 2003 et affiche ses regrets alors qu'il n'avait d'autre choix que de laisser partir l'attaquant brésilien.

Son nom ne dira probablement rien aux plus jeunes supporters du PSG, mais Vahid Halilhodžić a été l'entraîneur du club de la capitale pendant un an et demi. Et à son arrivée au Parc des Princes à l'été 2003, le coach bosnien espérait pouvoir conserver Ronaldinho dans son effectif, alors que l'attaquant brésilien portait le PSG depuis deux ans. Mais dans un entretien accordé à CulturePSG , Halilhodžić révèle que sa direction de l'époque ne lui avait pas permis de pouvoir conserver le championnat du Monde 2002, qui a été transféré au FC Barcelone pour plus de 30M€.

« J'étais très en colère »

« Oui, je pensais pouvoir compter sur Ronnie et construire quelque chose autour de lui. C'est ce que j'avais préparé et j'ai toujours un peu de mal à accepter ce qui s'est passé. Le président Francis Graille m'avait dit que si c'était mon souhait, il resterait. Finalement, il est revenu vers moi pour me dire que le club m'avait pas les moyens de le conserver. J'étais très en colère, car je rêvais d'associer Ronaldinho et Pauleta », indique Vahid Halilhodžić, qui avait pourtant tout essayé pour convaincre Ronaldinho de poursuivre l'aventure un an de plus au PSG.

« Il a donc fallu reconstruire sans lui »