Mercato : Le boss du FC Nantes déballe tout sur Kombouaré !

Président du FC Nantes, Waldemar Kita est revenu sur les nombreux changements survenus au sein de son club ces derniers jours, notamment le retour d'Antoine Kombouaré sur le banc. Le dirigeant a reconnu un échec cinglant avec Jocelyn Gourvennec, remplacé après une nouvelle défaite à domicile face au RC de Strasbourg.

Antoine Kombouaré n'imaginait certainement pas recevoir un appel de la famille Kita. Surtout en raison des tensions qui existent entre le technicien et Waldemar, le président du FC Nantes. Mais la situation était devenue intenable au sein d'un club qui enchainait les défaites. Alors le responsable franco-polonais a décidé de prendre sur lui et de demander à Kombouaré d'assurer la succession de Jocelyn Gourvennec.

Kombouaré explique son arrivée

« C'est clair que tout le monde connaît la situation que j'ai vécue. C'est un retour inattendu, jamais je n'y ai pensé. Ou alors avec d'autres patrons, mais pas avec Waldemar Kita. Après Strasbourg, je reçois un premier coup de fil de Franck Kita qui voulait me voir. J'ai dit 'pas de souci', finalement c'était le président qui m'invitait. On avait tous les deux envie de sauver le club, c'est le plus important. C'est aussi simple que ça. Avec mon éducation, j'ai toujours respecté l'institution et le président, je sais que c'est lui le patron. Les choix que je fais dans le vestiaire et sur le terrain, ça ne concerne que moi » a confié le coach du FC Nantes.

« Je devais penser au club »