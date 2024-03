OM : Son transfert l’a choqué, il balance tout !

Thomas Bourseau

Dans le cadre du Classique opposant l’OM au PSG ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome, Ruben Blanco a livré une interview à AS ces dernières heures. La doublure de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille s’est livré, sans détour, sur sa vie dans la cité phocéenne qu’il affectionne tant.

Ce dimanche soir, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, aura lieu le second Classique de la saison entre l’OM et le PSG. La première manche fut largement remportée par le Paris Saint-Germain au Parc des princes (4-0). Mais ce dimanche, Ruben Blanco estime que l’Olympique de Marseille a toutes ses chances de parvenir à ses fins comme il l’a annoncé à AS en interview.

«Marseille ? Ils vivent le football d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant»

Au cours de l’entrevue en question avec le média espagnol, Ruben Blanco, doublure de Pau Lopez à l’OM, a déballé tout le bien qu’il pense de l’Olympique de Marseille, de la ville et notamment des supporters. « C'est merveilleux. Ils vivent le football d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, ils sont très passionnés. Les supporters et la ville sont très attachés au club. C'est une expérience spectaculaire. Le club a beaucoup d'histoire et de potentiel. Tant qu'on ne l'a pas vécu directement, on ne se rend pas compte à quel point il est formidable. C'est un club très connu et j'ai été surpris par tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée. La saison dernière a été une année magnifique. Et celle-ci, c'est vrai, a été plus compliquée ».

«Super excitant de jouer au Vélodrome tous les quinze jours»

Pour ce qui est de la ferveur marseillaise, Ruben Blanco sait très bien qu’elle n’existe pas que dans la ville, mais surtout à l’Orange Vélodrome. « Cela permet de s'améliorer... Pour rester concentré. C'est super, super excitant de jouer au Vélodrome tous les quinze jours. En tant que joueur, on ressent cette exigence, mais je la vis comme un défi à chaque fois que je joue. C'est une opportunité ».

«En tant que bon Galicien, cela me rappelle ma maison»