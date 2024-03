Cauchemar à l’OM, cinq joueurs surprises débarquent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille n’aborde pas le choc face au PSG de la meilleure des manières, l’effectif de Jean-Louis Gasset étant décimé par les blessures, obligeant l’entraîneur phocéen à s’adapter pour affronter le club de la capitale ce dimanche au Vélodrome. Plusieurs joueurs de la réserve pourraient figurer dans le groupe.

« Les absences certaines, c’est Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana. Ils ne seront pas dans le groupe ». Présent en conférence de presse vendredi, Jean-Louis Gasset a livré une première réponse concernant les joueurs indisponibles pour affronter le PSG en clôture de la 27e journée, celles-ci s’ajoutant aux absences déjà actées de Valentin Rongier et Amir Murillo. Des forfaits qui ne devraient pas s’arrêter là pour le club phocéen. « On vit au jour le jour , ajoutait l’entraîneur de l’OM. On attend le dernier moment, parce que c’est une histoire de fins de blessures. Les joueurs travaillent à l’écart du groupe. Entre demain après-midi et dimanche matin, on verra qui peut débuter. »



De nouveaux visages à l’entraînement

Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia, Pape Gueye ou encore Samuel Gigot pourraient s’ajouter à la liste d’ici dimanche, de quoi peut-être permettre à certains jeunes joueurs d’en profiter pour se faire une place dans le groupe. Comme l’explique La Provence , Darryl Bakola (16 ans), Brice Negouai (22 ans) et Alexandre Tunkadi (18 ans) ont participé au dernier entraînement de l’OM vendredi, tout comme Sofiane Sidi Ali (28 ans) et Stéphane Sparagna (29 ans), membres de la réserve.

Gasset tente de trouver des solutions