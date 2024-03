Un miracle a sauvé le boss de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'exploit des minots en 2006 est encore dans toutes les têtes à l'OM. L'équipe B avait obtenu un point miraculeux face au PSG. Et alors que le club parisien part avec l'étiquette de favori ce dimanche, la formation marseillais pourrait se rappeler au bon souvenir de ce 5 mars 2006. Une soirée au cours de laquelle Pape Diouf a mis sa tête en jeu.

Invité de RMC ce jeudi, José Anigo s'est rappelé au bon souvenir des minots. Sur fond de tension avec la LFP, le président Pape Diouf avait décidé de lancer l'équipe B pour défier le PSG, après avoir longtemps envisagé un boycott. Héroïque, les minots avaient obtenu le point du match nul face à l'équipe parisienne. L'ancien coach de l'OM a confirmé que son président jouait sa peau ce soir-là.





Les minots ont sauvé la tête de Pape Diouf

« Le Classique avec les minots ? On n’avait rien préparé du tout. Pape ne voulait pas qu’on joue. Il avait parlé avec Robert Louis-Dreyfus qui voulait jouer. Pape ne voulait pas reculer. Je lui dis : “On monte avec les jeunes.” Il m’a dit : “Tu as raison, on monte avec la réserve.” On est partis comme ça à l’aventure. On savait avec Pape qu’on était virés en cas de carton à Paris. C’était le deal avec Robert Louis-Dreyfus. Il avait dit à Pape : “Ça ira mal si vous prenez un carton. Vous assumerez.” En gros : “Vous prendrez vos valises.” On a serré les fesses et c’est passé. » a déclaré José Anigo.

« C’est du 50-50 à Marseille »