OM : «Il ne rigole pas», il balance sur Gasset

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Jean-Louis Gasset a repris en main l'OM. Le technicien français a réussi à réveiller les Marseillais, et à enchaîner les bons résultats. Selon Adil Rami, l'ancien entraîneur de l'ASSE était le bon choix pour ce genre de mission. L'ancien défenseur a dévoilé quelques secrets sur le coaching de celui qu'il a côtoyé en équipe de France.

La saison n'est pas encore finie, mais elle est déjà très longue et compliquée pour les supporters de l'OM. Il faut dire que le club phocéen a connu bon nombre de secousses, mais aussi d'entraîneurs. Jean-Louis Gasset est le quatrième coach à prendre place sur le banc marseillais depuis le début de la saison.

«Gasset est très bien pour ça»

Pour TNT Sports , Adil Rami s'est exprimé sur Jean-Louis Gasset. Selon l'ancien défenseur central, l'actuel coach de l'OM a réussi à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et c'est ce qu'il fallait faire pour retrouver le chemin du succès. « Il fallait mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir faire ton choix tactique, d'expliquer une certaine base et à un moment donné, tu ne vas pas changer les joueurs, tu les as recrutés pour leurs qualités. Donc, il faut les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça s'arrête là. Bien évidemment, il y a une forme de respect à avoir sur la souffrance, la combativité et l'union. Mais après, si j'étais coach, je laisserais la liberté aux uns et aux autres sur le terrain. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'être simple et logique. Gasset est très bien pour ça. L'ego, ça plombe tout le monde et ça freine. »

Rami défend Gasset