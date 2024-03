OM : Gasset arrive, c’est la panique à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Jean-Louis Gasset a rapidement redressé la barre à l'OM, Daniel Riolo ne juge pas nécessairement la situation rassurante. Et pour cause, le journaliste regrette que le problème soit essentiellement mental, et surtout il constate avec inquiétude la façon dont panique les dirigeants marseillais.

En février, l'OM a décidé de nommer Jean-Louis Gasset qui a réussi à inverser la tendance en enchaînant cinq victoire de suite, juste en activant certains leviers sur le plan mental. Par conséquent, Daniel Riolo estime que le problèmes des Marseillais n'a rien de sportif.

Galtier à l’OM, c’est déjà validé ! https://t.co/T9S0TWulsj pic.twitter.com/NGr3bTkczz — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

«Tout a été mental cette saison à l’OM»

« Gasset, ce n’est pas un magicien quand même. Et dès qu’il arrive, il fait trois câlins et l’équipe se met à enchaîner cinq victoires de suite. Donc ça prouve que tout a été mental cette saison à l’OM », explique le journaliste de RMC à l'occasion de l'émission l'OM au Café sur la chaîne Twitch du Phocéen , avant d'en rajouter une couche.

«Ils sont tous en panique»