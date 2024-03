Vente OM : Coup de théâtre, McCourt prend une décision radicale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM continue de faire parler. Et pour cause, de nombreuses informations circulent à ce sujet, notamment concernant l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Cependant, l'ancien Marseillais Jean-Charles De Bono s'agace de ces rumeurs et assure que Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre le club.

Les rumeurs entourant la vente de l'OM continuent de s'accentuer au point que certains annoncent que tout est bouclé et que l'Arabie Saoudite va arriver à Marseille. Cependant, jusque-là, rien ne se concrétise et les doutes émergent ces dernières semaines. D'ailleurs, Jean-Charles de Bono assure qu'il n'y a rien et que non seulement l'Arabie Saoudite n'est pas là, mais surtout que Frank McCourt ne souhaite pas vendre.

Vente OM : «Le deal est fait», l’Arabie Saoudite arrive à Marseille https://t.co/Kcoh85ACQv pic.twitter.com/4k2lDFllZP — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

« Si McCourt est vendeur ? Déjà il faut trouver des acheteurs. Il faut arrêter de dire que l’Arabie Saoudite est toujours derrière le club. C’est clair et net que non. L’Arabie Saoudite n’est pas derrière l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, à ce jour, l’Arabie Saoudite n’est pas là. McCourt, il veut conserver l’OM car il a déjà mis 500 millions d’euros », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

