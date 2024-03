OM - PSG : Gasset interpelle Luis Enrique avant le Classico

Hugo Chirossel

Présent en conférence à deux jours de la réception du PSG, Jean-Louis Gasset a notamment été interrogé sur Kylian Mbappé et s’il avait un plan pour le stopper. Mais Luis Enrique pourrait décider de laisser l’international français au repos, ce qu’il a souvent fait dernièrement. L’entraîneur de l’OM a en tout cas encensé son homologue parisien, et notamment en ce qui concerne la construction de son effectif.

Adjoint de Luis Fernandez au PSG entre 2001 et 2003, puis de Laurent Blanc de 2013 à 2016, Jean-Louis Gasset est un habitué des Classiques. Mais ce dimanche, le technicien français connaîtra son premier en tant qu’entraîneur de l’OM. S’il y a plusieurs incertitudes à Marseille en raison des nombreuses blessures, c’est également le cas côté parisien. Le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions et difficile de savoir à quoi ressemblera le 11 de départ de Luis Enrique.

« Sa grande force c’est d’avoir construit un effectif pour tout gagner »

« Préparer le match en essayant de rentrer dans la tête de l’entraîneur pour savoir ce qu’il va faire, c'est impossible. Parce que lui, il a des échéances primordiales », a répondu Jean-Louis Gasset ce vendredi en conférence de presse, à propos d’une potentielle titularisation de Kylian Mbappé. « Quand vous êtes un entraîneur de son calibre, ce que vous visez c’est les titres. Il lui reste le championnat, il l’a déjà bien entamé, il lui reste la coupe de France et surtout un quart de finale de Ligue des champions. Là, tout se joue maintenant. Comment il va gérer le temps de jeu, les internationaux, il n’y a que lui qui peut savoir. Nous il faut qu’on soit prêts à toutes les éventualités. Mais quand on l’effectif qu’il a, 25 joueurs, sa grande force c’est d’avoir construit un effectif pour tout gagner. Et là, je lui dis bravo . »

« Mbappé ? Déjà, je ne sais pas s’il va jouer »