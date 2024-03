OM - PSG : Mbappé, Dembélé... Gasset dévoile sa recette miracle

Hugo Chirossel

Dimanche soir, Jean-Louis Gasset va retrouver un club qu’il connaît bien, le PSG, où il est passé en tant qu’adjoint entre 2001 et 2003, puis de 2013 à 2016. Désormais sur le banc de l’OM, le technicien français a donné en conférence de presse les clés afin que les Olympiens puissent sortir vainqueurs de ce Classique.

« Il s'agissait de matchs très engagés. Cela reste des souvenirs impérissables. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Je connais l'ambiance de ce stade qui doit dynamiser et booster tous les joueurs qui vont démarrer le match . » Adjoint de Luis Fernandez entre 2001 et 2003, puis de Laurent Blanc de 2013 à 2016, Jean-Louis Gasset retrouve le PSG dimanche soir, à l’occasion du Classique contre l’OM.

« Il faut trouver des solutions à d'autres endroits »

S’il s’est souvenu de ses années parisiennes en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a également donné, selon lui, les ingrédients nécessaires pour que l’OM puisse battre le PSG. Le technicien français reconnaît la supériorité de l’effectif de Luis Enrique avec des joueurs tels que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mais estime malgré tout que les Olympiens ont des arguments à faire valoir : « Quand vous avez plus de talent dans l'équipe d'en face, si vous voulez faire un exploit, il faut trouver des solutions à d'autres endroits . »

« Il faut pratiquement faire le match parfait »