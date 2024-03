Départ de Mbappé : Une piste à 170M€ répond au PSG pour un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait plusieurs noms en tête, notamment celui de Rafael Leao. Un dossier néanmoins complexe puisque le buteur portugais dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 170M€. Alors que son avenir fait l'objet de spéculations, le joueur est sorti du silence sur son avenir ce samedi soir.

Le PSG prépare déjà la succession de Kylian Mbappé. Le club parisien aurait commencé à prospecter le marché, à la recherche de la perle rare. Plusieurs dossiers auraient été activés en coulisses, notamment celui concernant Rafael Leao.

Neymar, Messi... Riolo fracasse le mercato du PSG https://t.co/KzuzAD53We pic.twitter.com/usQI2u0IfR — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Leao dans la short-list du PSG

Le buteur du Milan AC serait l'une des pistes privilégiées par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Alors que son avenir est discuté, Leao a répondu aux rumeurs ce samedi après la rencontre face à la Fiorentina au cours de laquelle il a encore inscrit un but (1-2).

Il sort du silence sur son avenir