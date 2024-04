PSG : À Barcelone, on ne craint pas Mbappé !

Thomas Bourseau

Au FC Barcelone, après avoir vu Jude Bellingham débarquait du Borussia Dortmund l’été dernier, c’est une autre star du football mondial qui va déposer ses valises au Real Madrid en la personne de Kylian Mbappé. Un transfert qui risque de coûter gros à la Casa Blanca selon Joan Gaspart. Mais l’ancien président du FC Barcelone n’est pas choqué pour autant.

Kylian Mbappé va s’en aller du côté du Real Madrid. C’est officieusement acté et il ne manquerait plus que l’annonce officielle de la Casa Blanca . Du côté du FC Barcelone, on ne jalouse pas vraiment le Real Madrid pour avoir presque réussi son coup d’attirer le capitaine de l’équipe de France et champion du monde 2018.

«Ce n’est pas un cadeau»

C’est en effet ce que Joan Laporta déclarait courant mars pour Mundo Deportivo . « Est-ce que je suis envieux du Real Madrid pour Mbappé ? Pas du tout, pas du tout. (…) Là, ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), non ? Car ils ne vont pas jouer tous les deux (ndlr : Vinicius) au même endroit et ce sont aussi des joueurs très importants, très chers. Et d’ailleurs en parlant de chiffres, c’est certain que cela va causer des problèmes dans le vestiaire. Ce n’est pas un cadeau ». Et ce n’est pas Joan Gaspart qui dira le contraire.

«Il est naturel pour lui» de rejoindre le Real Madrid