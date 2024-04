Mercato - PSG : Gros mensonge sur Mbappé dénoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé semble avoir déjà acté son départ du PSG depuis déjà un moment alors que son contrat arrive à expiration, et pourtant, Luis Enrique lui a lancé un appel du pied inattendu dimanche soir sur Prime Video. Un discours totalement incohérent aux yeux de Daniel Riolo, qui clashe l’entraîneur du PSG à ce sujet et dénonce un mensonge.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à l’issue de la saison et en a d’ailleurs informé sa direction le 15 février dernier au cours d’une réunion. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France devrait donc partir libre, mais Luis Enrique s’est fendu d’une sortie médiatique pour le moins inattendue dimanche sur l’avenir de la star du PSG.

Luis Enrique : PSG, OM... Cette annonce aurait pu être explosive ! https://t.co/qrPxxY7R2M pic.twitter.com/l6z1Ym5BDB — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

« Toujours l’espoir qu’il change d’avis »

Interrogé au micro de Prime Video avant le choc entre l’OM et le PSG, l’entraîneur espagnol a clairement laissé entendre que le feuilleton Mbappé pourrait être relancé dans les mois à venir : « J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment, il peut changer d'opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison et qu’il prenne sa décision au dernier moment... que sa place est à Paris », a lâché Luis Enrique. Une intervention qui n’a pas du tout plu à Daniel Riolo…

« Il se fout de ta gueule »