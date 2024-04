PSG : Il déballe tout sur cette sortie mystérieuse de Mbappé

Hugo Chirossel

Bien qu’il était titulaire dimanche dernier lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OM (0-2), Kylian Mbappé n’a visiblement pas apprécié d’être sorti à la 64e minute par Luis Enrique. Dans la foulée, l’attaquant parisien a été auteur d’un post énigmatique sur Instagram. Johnny Fidelin, auteur de cette photo, a raconté les dessous de ce cliché.

Les moindres faits et gestes de Kylian Mbappé sont scrutés de près et sa dernière photo publiée sur Instagram n’a pas fait exception. Dimanche dernier, les Parisiens sont allés s’imposer sur la pelouse de l’OM après avoir joué pendant plus d’un mi-temps en infériorité numérique. Mais l’international français n’était visiblement pas d’humeur à célébrer ce succès de son équipe.

« On savait que si Mbappé marque, il viendrait faire sa joie à l’opposé du banc »

En effet, Kylian Mbappé a partagé sur Instagram une photo qui a beaucoup fait parler. On le voit seul et de dos au moment de son remplacement à la 64e minute, brassard à la main et la tête vers le bas. L’auteur de ce cliché, Johnny Fidelin, photographe pour Icon Sport et suiveur du PSG depuis 2015, en a raconté les dessous auprès du Parisien : « J’étais sur le côté aux 16 m car on savait que si Mbappé marque, il viendrait faire sa joie à l’opposé du banc vers la ligne de surface de réparation. Ce n’est pas une science exacte, mais ça arrive très souvent . »

« Je comprends qu’il va sortir, et qu’il a l’air dépité »