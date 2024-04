Ronaldinho dérape au PSG, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez est revenu sur le phénomène Ronaldinho. Recruté en 2001, le joueur brésilien avait réalisé une première saison incroyable. La deuxième a été, en revanche, plus délicate. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole ce jeudi, l'ancien coach parisien a expliqué cette baisse de régime.

Porteur du maillot parisien entre 2001 et 2003, Ronaldinho a laissé un souvenir indélébile dans la tête de nombreux supporters. Le Brésilien a apporté sa grinta, sa créativité au PSG. Présent sur le banc, Luis Fernandez s'en souvient.

« Il a été phénoménal »

« J'ai connu Ronaldinho au PSG. La première année, il a été phénoménal et est devenu champion du monde. Nous espérions qu'il répéterait ce qu'il avait fait avec son équipe nationale et deviendrait champion » a déclaré l'ancien coach parisien à Mundo Deportivo . La suite fût plus dure pour Ronaldinho, laissé un peu à l'abandon à Paris.

Ronaldinho a manqué de professionnalisme