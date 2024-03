Pour le «nouveau Ronaldinho», le PSG va imiter le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG pourrait continuer à se pencher sur le marché brésilien. En effet, le club parisien s'intéresserait désormais à Gabriel Mec, jeune milieu offensif de Grêmio Porto Alegre, à l'image d'un certain Ronaldinho. Cependant, âgé de 15 ans, le crack brésilien ne pourra pas débarquer avant 2026. Un cas qui rappelle celui d'Endrick.

Quel sera le prochain crack à rejoindre le PSG ? Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, recrutés pour environ 40M€ cet hiver, le club de la capitale continue de prospecter du côté du Brésil avant de dénicher le prochain phénomène.

Gabriel Mec, un «nouveau Ronaldinho» dans le viseur du PSG ?

Selon les informations de Rádio Bandeirantes , le PSG aurait supervisé Gabriel Mec, milieu offensif de 15 ans qui évolue à Grêmio Porto Alegre. 23 ans après un certain Ronaldinho, le club parisien pourrait donc attirer un autre talent brésilien formé à Grêmio. Mais il faudra encore se montrer patient.

Comme Endrick, il faudra attendre pour attirer Gabriel Mec

Et pour cause, Gabriel Mec aura 16 ans le 11 avril et son arrivée en Europe ne sera possible qu'à sa majorité, à savoir en 2026. Cela n'empêche toutefois pas le PSG de boucler ce transfert rapidement en attendant l'arrivée de Gabriel Mec. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le Real Madrid en décembre 2022 en recrutant Endrick qui ne débarquera que durant l'été 2024.