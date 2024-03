Le PSG recrute un joueur «incroyable», il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG n’a pas hésité à lâcher 20M€ pour recruter Lucas Beraldo. Et les Parisiens ne doivent pas regretter leur choix puisque le jeune défenseur brille depuis son arrivée, au point de convaincre le sélectionneur brésilien de le convoquer. Et pour ses premiers pas avec la Seleçao, Beraldo a impressionné Danilo, son capitaine.

Le PSG ne doit pas regretter d’avoir lâché 20M€ pour recruter Lucas Beraldo. L’ancien défenseur de Sao Paulo impressionne depuis son arrivée au PSG, au point d’avoir été convoqué avec la Seleçao . Contre l’Angleterre, il a même connue sa première sélection qui s’est soldée par une belle victoire (1-0). Et selon Danilo, le capitaine brésilien, ce n’est pas la dernière fois qu’on voit Lucas Beraldo sous le maillot de la Seleçao .



Beraldo impressionne pour ses débuts avec le Brésil

« C'était facile, incroyable. On aurait dit que tous les garçons, dont Beraldo, faisaient partie de l'équipe nationale brésilienne depuis 10 ans. L'équipe nationale peut être tranquille, car elle a des défenseurs pour les années à venir », assure le défenseur de la Juventus au micro de TV Globo . De son côté, Lucas Beraldo a affiché sa fierté après sa première sélection avec le Brésil.

«Nous nous sommes donnés pour sortir victorieux»