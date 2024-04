PSG : Un cadeau surprise de Barcelone ?

Thomas Bourseau

Joan Laporta, en sa qualité de président du FC Barcelone, pourrait faire une fleur au PSG de manière indirecte. Et pour cause, Luis Enrique, qui officie au Paris Saint-Germain, serait une possibilité pour la succession de Xavi Hernandez au Barça d’après la presse espagnole. Cependant, Laporta ne veut rien savoir. Explications.

Et si Luis Enrique venait à retrouver le FC Barcelone ? Pour rappel, l’entraîneur du PSG est passé au sein du club catalan en tant que joueur puis en tant que coach de 2014 à 2017. D’ailleurs, pendant ce laps de temps et avec la menaçante MSN composée de Lionel Messi, de Luis Suarez et de Neymar, les Blaugrana ont raflé la cinquième et, pour l’instant, dernière Ligue des champions de leur histoire en 2014/2015.

«Laporta veut attendre Xavi, en espérant qu'il change d'avis»

Depuis fin janvier et l’annonce du départ de Xavi Hernandez en fin de saison de son poste d’entraîneur, le FC Barcelone scruterait le marché au cas où la légende du club culé quittera bel et bien ses fonctions de coach au terme de l’exercice. La Cadena SER a dernièrement confié que Luis Enrique figurerait dans les petits papiers du Barça . Une tendance confirmée par L’Équipe . Mais dans l’esprit de Joan Laporta, président du FC Barcelone, il n’y a pas la place pour une réflexion post-Xavi à l’instant T. « Honnêtement, je n'ai rien sur le Barca et Iraola jusqu'à présent. Barcelone a des intentions claires dans tous les cas. Laporta veut attendre Xavi, en espérant qu'il change d'avis » . a confié Fabrizio Romano via sa rubrique CaughtOffside .

«S’il décide de confirmer qu'il veut partir, le Barça envisagera d'autres candidats»