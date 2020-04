Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait une ouverture pour Erling Braut Haaland !

Publié le 9 avril 2020 à 16h30 par H.G.

Bien qu’Erling Braut Haaland soit arrivé au Borussia Dortmund lors du dernier mercato hivernal, le club de la Ruhr pourrait finalement se montrer ouvert à l’idée qu’il s’en aille dès cet été.

Le Real Madrid pourrait relancer le dossier de la succession de Karim Benzema cet été. À 32 ans, le Français n’incarne plus l’avenir et les Merengue pensaient avoir trouvé sa relève l’été dernier en recrutant Luka Jovic à l’Eintracht Francfort contre 60M€. Cependant, l’arrivée du Serbe s’est avéré être un véritable flop cette saison tant il n’a jamais réussi à s’adapter au club madrilène et à la Liga. Par conséquent, le Real Madrid aurait décidé de régler le problème en enrôlant un nouveau numéro 9 et ciblerait Erling Braut Haaland dans cette perspective. Et bonne nouvelle pour Los Blancos , il se pourrait qu’une fenêtre de tir existe dès cet été à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées.

Dortmund prêt à céder Haaland cet été contre plus de 70M€ ?