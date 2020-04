Foot - PSG

PSG : Coronavirus, salaires… Une demande spéciale formulée aux joueurs ?

Publié le 9 avril 2020 à 10h45 par Th.B.

Conformément aux recommandations de la Ligue, le PSG prendrait en considération une baisse de 50% des salaires de plusieurs joueurs de Thomas Tuchel.

La crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus a un impact plus important que le plan sportif pour le football. En effet, avec la suspension des compétitions afin de ne pas propager le Covid-19, les clubs ne témoignent plus de rentrées d’argent aussi conséquentes, obligeant les directions à prendre des décisions drastiques pour ne pas se mettre en grandes difficultés financières. Le FC Barcelone a dernièrement réussi à faire baisser 70% des salaires de ses joueurs. Et alors que tous les grands d’Europe ont essayé ou tentent de trouver un terrain d’entente, le PSG ferait de même.

Le PSG discuterait avec ses stars pour réduire leurs salaires de 50%