Mercato - Real Madrid : Trois départs colossaux déjà actés par Florentino Pérez ?

Publié le 10 avril 2020 à 0h30 par B.C.

Afin de rajeunir l'effectif du Real Madrid cet été, Florentino Pérez serait prêt à se séparer de plusieurs cadres de Zinedine Zidane.

De retour à la tête du Real Madrid le 11 mars 2019, Zinedine Zidane avait la difficile mission de relancer le club merengue après une saison très compliquée. Une petite révolution était attendue en interne, et malgré les arrivées d'Eden Hazard ou encore de Luka Jovic, peu de joueurs ont quitté la Casa Blanca . Pourtant, plusieurs d'entre eux ont carrément été poussés vers la sortie par Zinedine Zidane, à commencer par Gareth Bale. Sans succès. Mais cela pourrait être partie remise pour cet été.

Pérez aurait acté le départ de plusieurs stars de Zidane !